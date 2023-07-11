تفاصيل مرض الفنان إيمان البحر درويش

الشارقة - اميمة ياسر - نشرت أمنية البحر صورة لوالدها الفنان إيمان البحر درويش وهو على فراش المرض بعد تعرضه لوعكة صحية عبر حسابها الخاص على الفيسبوك.

وكشفت الصورة عن تدهور كبير في الحالة الصحية للفنان إيمان البحر درويش.

وأرفقت ابنته الصورة بتعليق: "سيشهد التاريخ، إن دا بقى الفنان إيمان البحر درويش".

وانهالت عليها التعليقات:"لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يشفيه ويعافيه يا رب الفنان المحترم إيمان البحر درويش.. لا إله إلا الله يا رب.. صورة مؤلمة بجد، ليه بتنشري صورة زي دي، طمنينا عنده إيه ؟".

وتعرض المطرب مؤخرا لأزمة صحية ودخل العناية المركزة وخضع لجلسات العلاج الطبيعي.

وكان كشف الشاعر عوض بدوي عن تطورات الحالة الصحية له وكتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ألف حمد وشكر لله، أخيرا كلمني صديق العمر الفنان إيمان البحر درويش، وسمعت صوته واطمأنيت عليه والحمد لله، وبطمن كل جمهوره وأصدقائه ومُحبيه، هو بخير ويستكمل العلاج الطبيعي، ربنا يشفيه ويعافيه ويطمنا عليه ويرجع لنا بألف ألف سلامة.

مصطفى كامل

ونشر الشاعر صلاح عطية صورة النجم الكبير مناشداً تدخل النقيب مصطفى كامل الذي قام بدوره بطلب أي رقم للتواصل مع اسرة القدير ايمان البحر درويش ليتمكن من مساعدته من خلال النقابة.

بدأت منذ خمس سنوات

القصة بدأت منذ خمس سنوات عندما خضع الفنان الكبير إيمان البحر درويش إلى عملية جراحية دقيقة في المخ بعد تعرضه لأزمة صحية كبيرة.

عام 2021 أعلن إسلام البحر درويش نجل الفنان الكبير، تدهور الحالة الصحية لوالده بعد ثلاث سنوات من العملية الجراحية، وكتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: 'انتكاسة صحية من مضاعفات عملية جراحية دقيقة بالمخ اجراها منذ ٣ سنوات وهو حاليا يخضع للعلاج و اعتزل السوشيال ميديا في الوقت الحالي'.