أهلي جدة يكثف محاولاته لضم بوجبا

ياسر رشاد - القاهرة - يستهدف نادي أهلي جدة السعودي، ضم نجوم عالميين ضمن صفوفه في الميركاتو الصيفي من أجل تعزيز صفوف الفريق.

نجح أهلي جدة في التعاقد مع الحارس السنغالي إدوارد ميندي، و روبرتو فيرمينو، في الميركاتو الصيفي.

أشارت تقارير صحفية سعودية، أن الأهلي يستهدف تعزيز صفوف خط وسطه بضم النجم الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي في الميركاتو الصيفي لمدة 3 سنوات مقبلة.

ويجهز نادي أهلي جدة عرضا مقابل 33 مليون يورو راتب سنوي للاعب الفرنسي من أجل إقناعه بالإنضمام للسعودية.

وبدأت المفاوضات بين أهلي جدة وبوجبا وأصبحت متقدمة للغاية، وهناك اتفاق مبدئي، بعدما عرض النادي السعودي مبلغ 10 مليون يورو على يوفنتوس للتعاقد معه.

ولعب بوجبا مباراة وحيدة في الدوري الإيطالي في الموسم الماضي، مع فريق يوفنتوس، ووضع النادي الأهلي شرطا أساسيا للاعب هو التأكد من سلامته طبيا بعدما عانى من موسم طويل مع يوفنتوس، من الإصابة.

وكان بوجبا خرج كثيرا من التشكيل الأساسي لفريق يوفنتوس، بسبب مشاكل انضباطية في وقت سابق أيضًا.

وقد يكون عرض أهلي جدة مغريا لليوفي، في حين أن انتقال بوجبا المحتمل سيكون انقلاب مهم للدروي السعودي.