ميدو يكشف تفاصيل مكالمة إمام عاشور وحقيقة توقيعه للأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف أحمد حسام ميدو نجم الزمالك والكرة المصرية السابق تفاصيل المكالمة الهاتفية التي جمعت بينه وبين نجم الزمالك السابق وفريق ميتلاند الدنماركي الحالي إمام عاشور.

وقال ميدو: "والد زوجة إمام عاشور كلمني وطلب مني عودة اللاعب للزمالك، وإمام كلمني الجمعة اللي فاتت قولتله ابعت لميتلاند وبلغهم بكده رسمي لكن اللاعب رد وقال أنا عندي عروض وهشوف الأفضل ليا".

وأضاف ميدو: "أمس فوجئت أن إمام بيكلم ناس في الزمالك وبيراميدز وبيقولهم اتحركوا وخلصوني، وكلمت ناس في ميتلاند بلغوني إن إمام وقع للأهلي بشكل رسمي من ٤ أيام".

واختتم: “معرفش اللاعب بيكلم الزمالك وبيراميدز ليه طالما وقع للأهلي بشكل رسمي، ممكن يكون إمام عاشور بيعاني من مشكلة نفسية عنده وعايز يحس إن كل الناس عايزاه”.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في القمة 127:

يستضيف ستاد القاهرة الدولي مواجهة القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك، لحساب منافسات الدور الثاني من مسابقة الدوري الممتاز، الذي يحتل الأحمر صدارته برصيد 72 نقطة، بينما يأتي الزمالك رابعًا بـ 56 نقطة.

ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الفضائي الحصري للمواجهات المحلية المصرية، في تمام الثامنة والنصف مساءً يوم الخميس المقبل 13 يوليو الجاري.