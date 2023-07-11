الاتفاق السعودي يٌعلن تجديد عقد عبد الله الزوري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي الاتفاق السعودي عبر حسابة الرسمي على تويتر، تجديد التعاقد مع اللاعب عبد الله الزوري الظهير الأيسر لفارس الدهناء خلال فترة الميركاتو الصيفي.

نشر الإتفاق السعودي عبر حسابة الرسمى على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" تفاصيل تجديد التعاقد مع عبد الله الزوري قائلا:" لا حاجة للبحث بعيدًا؛ الكنز دائمًا بين الشباب ".

أضاف :" فارس الدهناء يُبقي ظهيره الأيسر عبد الله الزوري حتى 2026".

وتسعي إدارة الإتفاق السعودي المحافظة على قوام الفريق خلال فترة كبيرة لعودة فارس الدهناء للمنافسة على الألقاب المحلية لهذا الموسم .

الاتفاق

يخوض فارس الدهناء معسكر خارجي في دولة كرواتيا إستعدادًا و تحضيرا للموسم الجديد بتواجد المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد".

في سياق مٌتصل ، يرغب ستيفن جيرارد من إدارة الإتفاق السعودي خلال الفترة المقبلة الحصول على خدمات الثنائي هندرسون نجم فريق الإتفاق بجانب البلجيكي ديفوك أوريجي خلال فترة الانتقالات الصيفية .

يختتم الاتفاق صباح اليوم الثلاثاء تدريبات الفريق الجماعية في المعسكر الخارجي بدولة كرواتيا.