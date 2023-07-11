عبدالله جمعة يؤدي تدريبات تأهيلية بمران الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - خاض عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية على هامش المران الذي أقيم اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة الأهلى المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك وفقا للبرنامج المخصص للاعب للتعافي من الإصابة التي يعاني منها اللاعب في العضلة الخلفية.

وعقب أداء اللاعب التدريبات التأهيلية داخل الملعب، قام بخوض جلسة علاجية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض لقاء الأهلي المقرر له يوم الخميس المقبل، والمؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض لقاء الأهلي المقرر له يوم الخميس المقبل، والمؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

تترقب عشاق كرة القدم المصرية لمتباعه مباراة الزمالك والأهلي مساء الخميس المقبل ، في المباراة المرتقبة على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ31 في بطولة الدوري المصري الممتاز .

يعتلي الأهلي في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 75 نقطة ،فيما الزمالك يحتل المركز الثالث برصيد 59 نقطة.

تشكيل الزمالك المتوقع

في حراسة المرمى : محمد صبحى في خط الدفاع : محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي في خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله نيمار - أحمد سيد "زيزو" وفي خط الهجوم : إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - ناصر منسي.

تشكيل الأهلي المتوقع

في حراسة المرمى: محمد الشناوي وفي خط الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني وفي خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، أفشة وفي خط الهجوم: حسين الشحات، محمود كهربا، بيرسي تاو.