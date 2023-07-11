أهداف النصر ألفيركا البرتغالي في المباراة الودية "فيديو"

ياسر رشاد - القاهرة - فاز النصر السعودي على نظيره ألفيركا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد البلدي بالبوفيرا بالمباراة الودية إستعدادًا للموسم الجديد.

بدأ فريق النصر السعودي بالضغط المبكرا على دفاعات الفريق لتسجيل هدف التقدم .

وتمكن اللاعب عبد الفتاح أدم لاعب النصر السعودي تسجيل هدف التقدم لصالح فريق العالمي في شباك ألفيركا في الدقيقة9 بصناعه أندرسون تاليسكا في الدقيقة 9 من عمر الشوط الأول .

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية المباراة بتقدم النصر على ألفيركا بهدف دون رد .

في بداية الشوط الثاني سجل البرازيلي أندرسون تاليسكا الهدف الثاني في شباك سامي خليل النجعي في الدقيقة 59 .

بدأ النصر السعودي بهذا التشكيل لمباراة ألفيركا

نواف العقيدي،

سلطان الغنام، عبدالإله العمري، علي لاجامي، جيسلان كونان،

عبد المجيد الصليهم، عبدالله الخيبري، أيمن يحيى، أندرسون تاليسكا،

عبدالرحمن غريب، محمد مران

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء بفوز النصر السعودي على نظيره ألفيركا بهدفين دون رد .

تقدم لكم بوابة الخليج 365 الألكترونية أهداف مباراة النصر السعودي و ألفيركا التي انتهت بفوز العالمي