شادي حسين ينتقل إلى زد مقابل ١٢ مليون جنيه

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة أن إدارة الأهلي قد وافقت علي رحيل شادي حسين مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلي فريق زد الصاعد حديثا إلى الدوري المصري الممتاز خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن الطرفان توصل لاتفاق مبدئي يقضي برحيل اللاعب مقابل حصول القلعة الحمراء على 12 مليون جنيه كاملة ونسبة من إعادة البيع مستقبلا.

تفاصيل قيمة صفقة شادي حسين

وكشف شبانة أن إدارة نادي زد ستقوم بدفع 6 ملايين جنيه عند توقيع العقود بشكل رسمي خلال أيام بجانب تنفيذ إنشاءات داخل فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد بالمبلغ المتبقي في قيمة الصفقة والتي تصل إلي 6 ملايين جنيه.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في القمة 127

يستضيف ستاد القاهرة الدولي مواجهة القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك، لحساب منافسات الدور الثاني من مسابقة الدوري الممتاز، الذي يحتل الأحمر صدارته برصيد 72 نقطة، بينما يأتي الزمالك رابعًا بـ 56 نقطة.

ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الفضائي الحصري للمواجهات المحلية المصرية، في تمام الثامنة والنصف مساءً يوم الخميس المقبل 13 يوليو الجاري.