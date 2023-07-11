شكرا لقرائتكم خبر عن زروان يجهز تقرير بملف الصفقات الجديدة فى الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى تقريراً كاملاً عن ملف الصفقات الجديدة،والمركز التى تحتاج إلى دعم فى صفوف سيد البلد بالموسم الجديد.

ومن المقرر أن يرفع زوران تقريره إلى مجلس الإدارة بمجرد الانتهاء منه،كذلك سيتضمن الملف حسم ملف الراحلين عن الفريق فى الموسم الجديد،بعد عدم تقديمهم المستوى الذى يلبى طموح سيد البلد.

من ناحية أخرى يواجه الصربي زوران مانولوفيتش، أزمة كبيرة عقب غياب 10 لاعبين في المواجهة المقبلة أمام المقاولون العرب في بطولة الدورى الممتاز.

ويغيب الثلاثى المهدى سليمان وخالد صبحى وخالد الغندور للإيقاف، بينما محمود علاء وعمار حمدى وجازيتو وصبرى رحيل للإصابة واستبعاد الثلاثى هشام صلاح وأحمد عادل "ميسى" وإبراهيم حسن لأسباب فنية.

ويلاقى فريق الاتحاد السكندرى نظيره المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر لها غداً الأربعاء، على استاد الإسكندرية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.

ويحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الثامن بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 42 نقطة، حيث حقق الفوز في 12 مباراة والتعادل في 6 مباريات والهزيمة في 14 مباراة.