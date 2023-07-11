شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفوز باللقب رقم 148 فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد فوزه بلقب الدوري المصري للمرة الثالثة والأربعين في تاريخه، رفع الأهلي رصيد بطولاته إلى الرقم 148، وفاز الأهلي بأول بطولة في تاريخه في العاشر من أبريل 1923 وهي كأس السلطان حسين.

على المستوى القاري والعالمي فاز الأهلي بـ25 بطولة مختلفة:

- فاز ببطولة دوري أبطال إفريقيا 11 مرة.

- فاز ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس 4 مرات.

- فاز بكأس الكونفيدرالية مرة واحدة.

- فاز بكأس السوبر الإفريقي 8 مرات.

- فاز بالكأس الأفرو آسيوية مرة واحدة.

هذا بخلاف فوز الأهلي بثلاث ميداليات برونزية في بطولة كأس العالم للأندية.

وعلى المستوى المحلي فاز الأهلي بـ119 بطولة مختلفة:

- فاز ببطولة الدوري العام 43 مرة.

- فاز ببطولة كأس مصر 38 مرة.

- فاز ببطولة كأس السلطان حسين 7 مرات.

- فاز بدوري القاهرة 16 مرة.

- فاز بكأس السوبر المصري 13 مرة.

- فاز بكأس الجمهورية العربية المتحدة مرة واحدة.

- فاز بكأس الاتحاد المصري لكرة القدم مرة واحدة.

أما على المستوى العربي ففاز الأهلي بـ4 بطولات مختلفة:

- فاز بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة.

- بالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة.

- فاز بكأس النخبة العربية مرتين.

ويعكف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى على استكشاف غريمه التقليدي الزمالك، بمشاهدة مبارياته فى الدوري وكأس مصر قبل ملاقاته فى مباراة القمة المقرر لها الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري

ويرغب كولر بالتشاور مع جهازه المعاون في التعرف على طريقة لعب الزمالك، لاسيما مع مدربه الكولومبي أوسوريو، فى ظل الطفرة التي شهدها الفريق الأبيض فى الأسابيع الأخيرة، بهدف وضع خطة مباراة القمة بشكل يضمن الظفر بالثلاث نقاط للاحتفال مع جماهيره بالتتويج بالدوري .