شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفوز باللقب رقم 148 فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر
على المستوى القاري والعالمي فاز الأهلي بـ25 بطولة مختلفة:
- فاز ببطولة دوري أبطال إفريقيا 11 مرة.
- فاز ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس 4 مرات.
- فاز بكأس الكونفيدرالية مرة واحدة.
- فاز بكأس السوبر الإفريقي 8 مرات.
- فاز بالكأس الأفرو آسيوية مرة واحدة.
هذا بخلاف فوز الأهلي بثلاث ميداليات برونزية في بطولة كأس العالم للأندية.
وعلى المستوى المحلي فاز الأهلي بـ119 بطولة مختلفة:
- فاز ببطولة الدوري العام 43 مرة.
- فاز ببطولة كأس مصر 38 مرة.
- فاز ببطولة كأس السلطان حسين 7 مرات.
- فاز بدوري القاهرة 16 مرة.
- فاز بكأس السوبر المصري 13 مرة.
- فاز بكأس الجمهورية العربية المتحدة مرة واحدة.
- فاز بكأس الاتحاد المصري لكرة القدم مرة واحدة.
أما على المستوى العربي ففاز الأهلي بـ4 بطولات مختلفة:
- فاز بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة.
- بالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة.
- فاز بكأس النخبة العربية مرتين.
ويرغب كولر بالتشاور مع جهازه المعاون في التعرف على طريقة لعب الزمالك، لاسيما مع مدربه الكولومبي أوسوريو، فى ظل الطفرة التي شهدها الفريق الأبيض فى الأسابيع الأخيرة، بهدف وضع خطة مباراة القمة بشكل يضمن الظفر بالثلاث نقاط للاحتفال مع جماهيره بالتتويج بالدوري .
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