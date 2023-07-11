شكرا لقرائتكم خبر عن 3 نقاط تفصل النادى المصرى عن حسم المركز الخامس فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش النادي المصري تحت قيادة مديره الفني ميمي عبد الرازق، حالة من التألق في المباريات الأخيرة، حيث تحسنت نتائج الفريق بشكل ملحوظ ليتقدم إلى المركز الخامس برصيد 47 نقطة في جدول مسابقة الدوري.

ويحتل النادي المصري المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري برصيد 47 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 32 مباراة، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في 14 لقاء وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبو المصري 34 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 .

ويستعد النادي المصري لمواجهة سموحة السبت المقبل 15 يوليو ضمن منافسات الجولة 34 من عمر مسابقة الدوري، بينما يلتقي المصري مع سيراميكا يوم 22 يوليو الجاري في نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

وبات يفصل الفريق البورسعيدي 3 نقاط فقط عن حسم المركز الخامس في ظل المنافسة الشرسة بين عدد من الفرق على هذا المركز وخاصة المقاولون العرب صاحب المركز السادس برصيد 43 نقطة.

ويتبقى للمصري مباراتين أمام الأهلي وسموحة، بينما يتبقى للمقاولون العرب مباراتين أيضاً أمام الأهلي والاتحاد السكندري، ويحتاج الفريق البورسعيدي إلى الفوز في مباراة فقط لحصد 3 نقاط والوصول إلى النقطة 50 لحسم صراع المركز الخامس، وهي النقطة التي لن يستطيع المقاولون العرب الوصول إليها حال فوزه بالمباراتين المتبقيتين له في الدوري.