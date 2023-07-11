شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يوجه رسالة شكر لرجال الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النادي الاسماعيلي عبر حسابه الرسمي علي تويتر رسالة شكر لرجال الداخلية وكتب الاسماعيلي:" يتقدم النادى الاسماعيلى بخالص الشكر والعرفان لرجال وزارة الداخلية وتخص بالشكر والامتنان رحال مديرية أمن السويس ومديرية أمن الإسماعيلية علي مجهودهم المبذول في تأمين جماهير الاسماعيلي قبل وأثناء وبعد مباراة الداخلية بمسابقة الدوري العام "

ويفقد حمزة الجمل المدير الفني لفريق الدراويش، الثلاثى محمد فوزى وصالح جمعة وأبو بكر حمزة الجمل أمام الاتحاد السكندرى في آخر مباريات الفريق بالدورى.

ويعانى الثنائى محمد فوزى وأبو بكر حمزة الجمل من غضروف الركبة، بينما يعانى صالح جمعة من التهاب فى عضلات البطن السفلية.

كما يغيب عن الإسماعيلى لنهاية الموسم محمد مخلوف وعمر الوحش لأسباب تأديبية، والتونسى فراس شواط للهروب من الفريق والسفر إلى تونس دون إذن مسبق وإعلانه فسخ التعاقد من جانب واحد.

فاز الإسماعيلى على الداخلية بهدف دون مقابل، أحرزه الغانى ياو أنور في الدقيقة الـ8 من عمر المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السويس في الجولة الـ33 لمسابقة الدورى الممتاز ليرتفع رصيد الدراويش إلى 37 نقطة، ويضمن بقاءه بالمسابقة في الموسم المقبل، بينما تجمد رصيد الداخلية عند 32 نقطة .