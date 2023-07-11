شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى قمة الدورى المصرى؟ والان مع تفاصيل الخبر
س: هل حسم الاهلى تتويجه بطلا للدوري المصري؟
س: ماهى المباريات المتبقية للاهلى هذا الموسم ؟
ج: تتبقى للاهلى 5 مباريات بالدوري كالتالى :
8.30 مباراة الأهلى والزمالك - يوم الخميس 13 يوليو.
07:00 مساء يوم الأحد 16 يوليو ـ المقاولون العرب vs الأهلي
08:30 مساء الأربعاء 19 يوليو ـ الأهلي vs حرس الحدود
08:30 مساء الأحد 23 يوليو: بيراميدز vs الأهلي
08:30 مساء الأربعاء 26 يوليو ـ المصري vs الأهلي
س: ماهو موعد مباراة الاهلى والزمالك بالدوري ؟
ج: يستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل على استاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.
س: كيف يستعد الاهلى لمواجهة الزمالك بالدوري ؟
ج: منح كولر لاعبيه راحة 48 ساعة عقب الفوز على الاتحاد السكندري ويبدأ المارد الأحمر اليوم الثلاثاء استعداداته لمواجهة الزمالك على أن يدخل الاهلى معسكر مغلق غداً الأربعاء لملاقاة الفارس الأبيض الخميس.
س: ماهى القناة الناقلة لمباراة الاهلى والزمالك ؟
ج: تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والزمالك فى الدوري المصري الممتاز فى وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
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