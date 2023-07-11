شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى قمة الدورى المصرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى على استكشاف غريمه التقليدي الزمالك، بمشاهدة مبارياته فى الدوري وكأس مصر قبل ملاقاته فى مباراة القمة المقبلة ، ويرغب كولر بالتشاور مع جهازه المعاون في التعرف على طريقة لعب الزمالك، لاسيما مع مدربه الكولومبي أوسوريو، فى ظل الطفرة التي شهدها الفريق الأبيض فى الأسابيع الأخيرة، بهدف وضع خطة مباراة القمة بشكل يضمن الظفر بالثلاث نقاط للاحتفال مع جماهيره بالتتويج بالدوري، وهو مانلقى عليه الضوء في السطور التالية..

ج: حسم الأهلي لقب الدوري المصري رقم 43 في تاريخه من خوض 29 مباراة فقط من عمر المسابقة ومع تبقي 5 مباريات له من عمر المسابقة، عقب تتويج فريقه بلقب الدوري المصري بشكل رسمي عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف.

س: هل حسم الاهلى تتويجه بطلا للدوري المصري؟

س: ماهى المباريات المتبقية للاهلى هذا الموسم ؟

ج: تتبقى للاهلى 5 مباريات بالدوري كالتالى :

8.30 مباراة الأهلى والزمالك - يوم الخميس 13 يوليو.

07:00 مساء يوم الأحد 16 يوليو ـ المقاولون العرب vs الأهلي

08:30 مساء الأربعاء 19 يوليو ـ الأهلي vs حرس الحدود

08:30 مساء الأحد 23 يوليو: بيراميدز vs الأهلي

08:30 مساء الأربعاء 26 يوليو ـ المصري vs الأهلي

س: ماهو موعد مباراة الاهلى والزمالك بالدوري ؟

ج: يستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل على استاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

س: كيف يستعد الاهلى لمواجهة الزمالك بالدوري ؟

ج: منح كولر لاعبيه راحة 48 ساعة عقب الفوز على الاتحاد السكندري ويبدأ المارد الأحمر اليوم الثلاثاء استعداداته لمواجهة الزمالك على أن يدخل الاهلى معسكر مغلق غداً الأربعاء لملاقاة الفارس الأبيض الخميس.

س: ماهى القناة الناقلة لمباراة الاهلى والزمالك ؟

ج: تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والزمالك فى الدوري المصري الممتاز فى وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.