زوران يستعين بالناشئين لتعويض غيابات الاتحاد السكندرى أمام المقاولون

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القاهرة - سامية سيد - يدرس الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى تصعيد مجموعة من اللاعبين الناشئين فى مباراة المقاولون العرب المقبلة لتعويض غيابات سيد البلد.

واستقر زوران على منح الفرصة لمجموعة من اللاعبين الشباب فى مباراة المقاولون فى ظل غياب أكثر من لاعب وعلى رأسهم المهدى سليمان وخالد صبحى وخالد الغندور للإيقاف، بينما محمود علاء وعمار حمدى وجازيتو وصبرى رحيل للإصابة واستبعاد الثلاثى هشام صلاح وأحمد عادل "ميسى" وإبراهيم حسن لأسباب فنية.

ويرى زوران أن مباراة المقاولون الفرصة المناسبة للحكم على مستوى بعض اللاعبين الشباب خاصة أن الموسم على وشك الانتهاء،ومعظم الأمور حُسمت بشكل رسمى بعد ابتعاد الفريق عن المربع الذهبى بالدورى الممتاز.

ويلاقى فريق الاتحاد السكندرى نظيره المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر لها غداً الأربعاء، على استاد الإسكندرية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.

ويحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الثامن بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 42 نقطة، حيث حقق الفوز في 12 مباراة والتعادل في 6 مباريات والهزيمة في 14 مباراة.