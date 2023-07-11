شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يستعيد جهود ثنائى المنتخب الأوليمبى أمام بيراميدز بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى جهود نجميه محمد شحاته ومحمد سمير لاعبا الفريق في مباراة بيراميدز المقرر لها التاسعة والنصف مساء السبت المقبل على ستاد الدفاع الجوى بالجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري المصري

وغاب الثنائى عن مباريات الطلائع في الفترة الأخيرة بسبب تواجدهم مع المنتخب الاوليمبى الذى تأهل لأولمبياد باريس 2024 ولكنه خسر اللقب الافريقى في المباراة النهائية لصالح المغرب.

بات طلائع الجيش على بعد خطوة من البقاء في الدوري الممتاز بعد فوزه على أسوان بهدف سجله أحمد متعب في المباراة التي أقيمت بينهما بملعب جهاز الرياضة في الأسبوع الثالث والثلاثين.

الفوز رفع رصيد طلائع الجيش إلى 36 نقطة بينما توقف رصيد أسوان عند 33 نقطة متساويا مع غزل المحلة الذي تعادل مع البنك الأهلي.

ويحتل الطلائع المركز الثانى عشر فى جدول الدورى حالياً برصيد 36 نقطة، بعدما لعب 33 مباراة حقق الفوز فى ثمانية لقاءات وتعادل فى 12 مباراة وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 31 هدفاً وتلقت شباكه 41.

واستهل بسيونى رحلته مع الطلائع بالفوز على سموحة بهدفين دون رد ثم الفوز على الاسماعيلى بهدف دون رد قبل أن يخسر من البنك الاهلى في كأس مصر بركلات الترجيح ثم تعادل مع سيراميكا بالدوري سلبياً ثم حقق الفوز على أسوان بهدف دون رد.