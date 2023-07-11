شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الأثقال البارالمبى فى معسكر مغلق بالمركز الأولمبى استعدادا لبطولة العالم بدبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل المنتخب المصري لرفع الأثقال البارالمبي، معسكر مغلق بالصالة المغطاة بالمركز الأولمبي بالمعادي، استعدادا لبطولة العالم المقرر إقامتها في الفترة من 22 إلى 30 أغسطس المقبل في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وقال عبد المنعم صلاح المدير الفني لمنتخب رفع الأثقال، إن المعسكر بدأ منذ فترة، ونستعد بقوة لمنافسات بطولة العالم، حيث يتدرب الفريق على فترتين صباحية ومسائية، وتم الانتهاء من تدريبات تحمل القوة، وحاليا بدأنا في تدريبات التحمل العالي، مضيفا أن المعسكر شهد تطورا كبيرا في مستوى اللاعبين واللاعبات، ونأمل في تحقيق نتائج مشرفة تلبي طموحات وآمال أسرة رفع الأثقال البارالمبي.

وأشار إلى أن معسكر المنتخب يشهد تواجد 7 لاعبون هم: (شريف عثمان، طه عادل، محمد المنياوي، شعبان الدسوقي، محمود صبري، محمد صبحي، هاني محسن).

و 9 لاعبات هن: (فاطمة عمر، أميمة عمر، ريحاب رضوان، فاطمة محروس، أمل حنفي. صفاء محمد. راندا تاج الدين، أماني الدسوقي، نادية فكري).

ويستمر المعسكر تحت قيادة المدير الفني عبدالمنعم صلاح والمدرب العام عماد بهجت وهاني محمود، حتى موعد السفر إلى دولة الإمارات يوم 17 أغسطس المقبل، وعقب الوصول يستأنف الفريق تدريباته حتى موعد البطولة.