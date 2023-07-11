شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينهي أزمة ديانج بعد تسديد غرامة الـ220 ألف دولار للفيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى النادى الأهلى أزمة المالي آليو ديانج لاعب الفريق التي اُثيرت على مدار الساعات الماضية ، حيث قام مسئولو القلعة الحمراء بسداد 220 ألف دولار للاتحاد الدولى "فيفا" اليوم ،الثلاثاء، تُمثل غرامة ضد ديانج التى تسببت في إيقاف اللاعب.

وقام مسئولو القلعة الحمراء بمُخاطبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" من أجل إنهاء هذه الأزمة خلال الساعات الماضية وسداد غرامة وكيل اللاعب المالي لعدم إيقاف اللاعب المالى.

وكان اتحاد الكرة المصري قد تلقى خطابا من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) لإبلاغه بإيقاف أليو ديانج لمدة 6 أشهربسبب عدم قيام ديانج بتسديد مستحقات وكيل أعماله السابق، من صفقة انضمامه للأهلي قادما من مولودية الجزائر قبل أن يٌُسدد الأهلي الغرامة اليوم ليُخطر الفيفا نظيره المصري بإستلام المبلغ وتنتهي الأزمة سريعاً ويكون من حق اللاعب المشاركة مع الفريق في المباريات المقبلة.

واتفق الأهلى مع ديانج على سداد المبلغ بالكامل لوكيله السابق، على أن يتم خصمه من مستحقات اللاعب المالية على دفعات.

وتوج الأهلي بلقب الدوري المصري لموسم 2022-2023 بعد خسارة بيراميدز أمام سيراميكا 1-2، في المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري المصري لكرة القدم.

ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل على استاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.