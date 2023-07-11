موعد قمة الأهلي والزمالك.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف الأهلي، غريمه التقليدي الزمالك، في الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدورى المصرى.

تُوج النادى الأهلى، رسميًا بلقب الدورى المصرى الممتاز للمرة الـ43 فى تاريخه، بعدما نجح سيراميكا كليوباترا فى الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف وحيد، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين.

وحسم الأهلى جدول ترتيب الدورى المصرى بـ75 نقطة وكان يحتاج إلى نقطتين فقط لإعلان التتويج رسميًا باللقب، وتعثر بيراميدز صاحب المركز الثانى أمام سيراميكا أهدى المارد الأحمر لقب الدورى رقم 43 في تاريخه.

على الجانب الأخر، يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد ٥٩ نقطة.

تشكيل الأهلي المتوقع في مباراة القمة

ومن المتوقع أن يستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي على التشكيل التالي لمواجهة الزمالك في بطولة الدوري المصري.

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

وفي خط الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

وفي خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، أفشة.

وفي خط الهجوم: حسين الشحات، محمود كهربا، بيرسي تاو.

تشكيل الزمالك المتوقع في مباراة القمة

كما من المتوقع أن يستقر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى لنادى الزمالك على هذا التشكيل في الدوري.

في حراسة المرمى : محمد صبحى.

في خط الدفاع : محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي.

في خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله نيمار - أحمد سيد "زيزو"

وفي خط الهجوم : إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - ناصر منسي.

القناة النقالة لمباراة الأهلي والزمالك

تنقل قناة أون تايم سبورتس، مباراة القمة 126 بين الأهلي والزمالك، في وجود باقة من ألمع نجوم الكرة المصرية.