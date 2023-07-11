شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسابق الزمن لتوفير غرامة لشبونة ورفع إيقاف القيد قبل البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى مسئولى نادى الزمالك فى الوقت الحالى لتوفير الغرامة المستحقة لنادى سبورتنج لشبونة، والخاصة بمحمود عبد الرزاق شيكابالا قائد الفريق، من أجل رفع إيقاف القيد عن القلعة البيضاء.

ويبذل مسئولى الزمالك مجهودا كبيرا من أجل توفير الغرامة المستحقة لنادى سبورتنج لشبونة والبالغة مليون و500 ألف يورو، من أجل سدادها الأسبوع المقبل ورفع عقوبة إيقاف القيد عن الفريق، حتى يتمكن الزمالك من قيد صفقاته الجديدة قبل المشاركة فى البطولة العربية.

وتلقى اتحاد الكرة، أمس الإثنين، خطابا رسميا من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" يفيد بإيقاف القيد لنادى الزمالك بسبب مستحقات نادى سبورتنج لشبونة البرتغالى بخصوص صفقة شيكابالا.

وكان الزمالك قد تعرض لإيقاف القيد فترتين في موسم 2021/2022 صيفية وشتوية قبل أن يعود للتعاقدات خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2022/2023.

وقرر اتحاد الكرة إرسال خطاب إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لتوضيح موقف الزمالك من أحقيته فى القيد حالة سداد غرامة سبورتنج لشبونة البرتغالى.