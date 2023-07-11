شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن : أندرلخت البلجيكى تحدث معى عن إبراهيم عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق ، أن إبراهيم عادل نجم بيراميدز وقائد المنتخب الأولمبي يقدم مستويات مميزة خلال الفترة الأخيرة سواء محليًا أو علي مستوي المنتخب الوطني الأولمبي.

شدد الصقر فى تصريحات إذاعية:" بالفعل أندرلخت البلجيكي استفسر مني عن إبراهيم عادل نجم المنتخب الأولمبي بعد التألق فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام.

وأضاف:" الصحف فى بلجيكا تتحدث عن موهبة ابراهيم عادل والتألق مع المنتخب الوطني الأولمبي فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام.

وتابع:" إبراهيم عادل قادر على النجاح فى أوروبا لأن مستواه مع التطور أيضا سيكون له شأن كبير حال الانتقال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويذكر أن المنتخب الوطني الأولمبي استطاع التأهل لدورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024، ووصل للمباراة النهائية أمام المغرب ولكن خسر اللقب بهدفين مقابل هدف.