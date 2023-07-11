بعد إيقافه ٦ أشهر.. تحرك عاجل من الأهلي بشأن أزمة ديانج قبل لقاء القمة

الشارقة - اميمة ياسر - سدد النادى الأهلي، الغرامة المالية الموقعة على لاعب وسط الفريق آليو ديانج، والتي تبلغ 220 ألف دولار للاتحاد الدولى "فيفا" ،الثلاثاء، تجنبا لإيقاف اللاعب، لمدة ٦ شهور.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع"، قام مسئولو القلعة الحمراء بمُخاطبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" من أجل إنهاء هذه الأزمة خلال الساعات الماضية وسداد غرامة وكيل اللاعب المالي لعدم إيقافه.

وكان اتحاد الكرة المصري قد تلقى خطابا من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) لإبلاغه بإيقاف أليو ديانج لمدة 6 أشهربسبب عدم قيام ديانج بتسديد مستحقات وكيل أعماله السابق، من صفقة انضمامه للأهلي قادما من مولودية الجزائر قبل أن يٌُسدد الأهلي الغرامة اليوم ليُخطر الفيفا نظيره المصري بإستلام المبلغ وتنتهي الأزمة سريعاً ويكون من حق اللاعب المشاركة مع الفريق في المباريات المقبلة.

واتفق الأهلى مع ديانج على سداد المبلغ بالكامل لوكيله السابق، على أن يتم خصمه من مستحقات اللاعب المالية على دفعات.