الأهلي والزمالك.. غيابات الأحمر في القمة 127

ياسر رشاد - القاهرة - يفقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عدد من الغيابات البارزة قبل مواجهة الزمالك في قمة الكرة المصرية التي تحمل رقم 127 ضمن منافسات الدوري المصري.

يدخل الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر مباراة القمة بهدف الاحتفال بحسم لقب الدوري المصري بينما يبحث الزمالك عن الفوز لإفساد فرحة الأحمر بالتتويج باللقب المحلي.

ويستقبل استاد القاهرة الدولي مباراة الأهلي والزمالك يوم الخميس المقبل عند دقات الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الممتاز.

ويغيب عن الأهلي حمدي فتحي وبرونو سافيو لرحيلهما عن القلعة الحمراء في حين يغيب عمرو السولية ومحمود متولي وكريم فؤاد و أكرم توفيق بسبب الإصابة.

ومن المحتمل أن تشهد قائمة غيابات الأهلي عن الثنائي شادي حسين وأيمن أشرف لخروجهما من حسابات مارسيل كولر في الفترة الأخيرة.

وحسم الأهلي لقب الدوري المصري بعدما رفع رصيده من النقاط إلى 75 نقطة ويليه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 67 نقطة.