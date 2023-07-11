موعد سوبر أفريقيا المقبل بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق مساء يوم السبت الموافق الأول من شهر سبتمبر المقبل مواجهة الأهلي ونظيره اتحاد العاصمة الجزائري ، على لقب بطولة كأس السوبر الأفريقي بعد حصد الأحمر لقب دوري أبطال أفريقيا في نسخته الأخيرة على حساب الوداد المغربي وتتويج فريق اتحاد العاصمة بلقب الكونفدرالية.



مشوار الأهلي في منافسات البطولة السابقة ..

كان الأهلي قد بدأ مشواره في بطولة دوري أبطال إفريقيا خال نسختها الماضية من دور الـ32، حيث لعب الأهلي ذهابًا مع الاتحاد المنستيري التونسي يوم 9 أكتوبر 2022، وفي مدينة المنستير فاز الأهلي بهدف أحرزه محمد عبد المنعم، وفي القاهرة إيابًا يوم 15 أكتوبر 2022 فاز الأهلي بنتيجة 3- صفر، سجل أحمد عبد القادر هدفًا، وهدفين لحمدي فتحي، ليحسم تأهله لدوري المجموعات.

وفي مرحلة دور المجموعات، بدأ الأهلي مواجهاته من منافسات الجولة الثانية، بعد أن تأجلت مباراته في الجولة الأولى لتزامنها مع مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية الذي أقيم بدولة المغرب وانتهى بحصد الأهلي الترتيب الرابع.

الجولة الثانية، يوم 18 فبراير 2023، لعب الأهلي مع الهلال السوداني بأم درمان، وخسر الأهلي بهدف من دون رد.

الجولة الثالثة والتي أقيمت يوم 25 فبراير 2023، تعادل الأهلي في القاهرة مع صن داونز بهدفين لكل منهما ، سجل للأهلي محمد عبد المنعم وحسين الشحات.

الجولة الأولى المؤجلة، يوم 4 مارس 2023، فاز الأهلي في القاهرة على القطن الكاميروني بثلاثة أهداف من دون رد سجلهما محمد شريف وأحمد قندوسي ورأفت خليل.

منافسات الرابعة، يوم 11 مارس 2023، تعرض الأهلي للخسارة خلال مواجهة جنوب إفريقيا أمام صن داونز بنتيجة 2-5، أحرز للأهلي محمد شريف وبيرسي تاو.

الجولة الخامسة وأقيمت يوم 17 مارس 2023، انتصر الأهلي في الكاميرون على القطن الكاميروني 4- صفر، أحرز محمود كهربا ثلاثة أهداف وهدف لبيرسي تاو.

الجولة السادسة، يوم 1 أبريل 2023، فاز الأهلي في القاهرة على الهلال السوداني 3- صفر أحرز محمود كهربا هدفًا، وحسين الشحات هدفين.

الأدوار الاقصائية ..

التقى الأهلي مع نظيره الرجاء البيضاوي المغربي، خلال لقاء الذهاب يوم 22 أبريل 2023 فاز الأهلي بهدفين أحرزهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي، وفي الدار البيضاء يوم 29 أبريل 2023 تعادل الفريقان بدون أهداف على ملعب مركب محمد الخامس.

خلال الدور نصف النهائي، التقى الأهلي مع نظيره الترجي التونسي، وفي لقاء الذهاب بتونس العاصمة يوم 12 مايو 2023، فاز الأهلي بثلاثية من دون رد، أحرز بيرسي تاو هدفين، وهدف لمحمود كهربا، وفي لقاء العودة بالقاهرة يوم 19 مايو 2023 فاز الأهلي بهدف أحرزه حسين الشحات.

وخلال منافسات الدور النهائي، التقى الأهلي مع نظيره الوداد البيضاوي المغربي، في لقاء الذهاب بالقاهرة يوم 4 يونيو 2023 فاز الأهلي 2-1، أحرزها بيرسي تاو ومحمود كهربا، وفي لقاء العودة بالدار البيضاء اليوم 11 يونيو 2023 تعادل الفريقان بهدف لكل منهما ، أحرز للأهلي محمد عبد المنعم من كرة رأسية.