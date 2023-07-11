خيتافي يواجه برشلونة في افتتاح الدوري الموسم المقبل دون جمهور

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق خيتافي الإسباني نظيره برشلونة بطل الموسم الماضي في الجولة الأولى من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم لموسم 2023-2024 من دون جمهور.

يأتي القرار بسبب عقوبة ترجع إلى عام 2017 وبسبب اجتياح جمهوره للملعب، وتقام المباراة يوم 13 أغسطس المقبل.

وأعلنت المحكمة العليا في إسبانيا، أعلى سلطة قضائية في البلاد، عن عودتها عن قرارها الأولي بإلغاء العقوبة .

وكان أنصار خيتافي اجتاحوا ملعب "كوليسيوم ألفونسو بيريس" الخاص بفريقهم، بعد الفوز على تينيريفي الذي خوّلهم الصعود إلى الدرجة الأولى في "لا ليجا" قبل 6 سنوات،ودفع المسؤولين عن المباراة إلى اللجوء إلى غرف الملابس.

وتعتبر زيارة برشلونة مجزية للغاية بالنسبة إلى خيتافي لكن رئيس النادي انخل توريس أكد بأنه حزين أكثر بالنسبة إلى أنصار الفريق: إذا كان ما أرادوا هو معاقبة أنصارنا، فلا خيار أمامنا سوى القبول بالقرار.

وأضاف: حزين أكثر تجاه أنصار الفريق من نقص الموارد المادية للنادي من جراء هذا القرار.