فلاهوفيتش على رادار باريس سان جيرمان

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل باريس سان جيرمان الفرنسي البحث عن تدعيم خط الهجوم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد رحيل عدد من نجوم الفريق خلال الفترة الماضية.

وكشفت تقارير صحفية أن دوشان فلاهوفيتش، لاعب يوفنتوس الإيطالي، أصبح على رأس قائمة باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت التقارير إلى أن لاعب السيدة العجوز يرغب في خوض تجربة احترافية جديدة خلال الموسم الجديد، بعد الفترة التي قضاها اللاعب وتألق بها مع اليوفي.

ويبحث البي أس جي عن تدعيم هجومه خلال الميركاتو الحالي، خاصة وأن الفريق الفرنسي رحل عنه الأرجنتيني ليونيل ميسي، بالإضافة إلى رغبة كيليان مبابي في عدم تجديد تعاقده خلال الموسم المقبل.

وكان النادي العاصمي قرر توجيه الشكر للمدرب الفرنسي كريستوف جالتيه، المدير الفني السابق للفريق، وتعيين الإسباني لويس إنريكي ليكون بديلًا له.

الجدير بالذكر أن باريس سان جيرمان نجح في التتويج ببطولة الدوري الفرنسي خلال الموسم الماضي، لكنه خرج من منافسة دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16 أمام بايرن ميونخ.