الأهلي السعودي يقدم عرضًا مغريًا لـ زيلينسكي

ياسر رشاد - القاهرة - قدم نادي الأهلي السعودي عرضًا مغريًا للاعب البولندي زيلينسكي للحصول على خدماته ضمن خطة القلعة الخضراء لدعم الفريق الأول خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وقال الصحفي الموثوق ماركو جيوردانو أن الأهلي السعودي قدم عرض رسمي من أجل زيلينسكي، وأن المفاوضات مازالت مستمرة بين الإدارة ونابولي لحسم الصفقة خلال الأيام القادمة من الميركاتو.

وأضاف الصحفي أن نابولي يطلب 25 مليون يورو من أجل التخلي عن خدمات اللاعب.

وكشف جيوردانو عن أن زيلينسكي يتوجه نحو الموافقة على العرض السعودي المقدر بـ 12 مليون يورو سنويًا لمدة 3 سنوات، على أن يتم وضع اللمسات الأخيرة على الصفقة خلال الأيام المقبلة.

الأهلي السعودي يفاوض بوجبا :

وأكدت صحيفة لاغازيتا الإيطالية في تقرير لها اليوم أن الأهلي يُريد التعاقد مع نجم الوسط الفرنسي الدولي بول بوغبا، ضمن خطة دعم الفريق لدعم الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وشددت الصحيفة على أن النادي الذي يفاوض اللاعب هو الأهلي وليس الاتحاد كما تردد في بعض الصحف.