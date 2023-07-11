شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتعاقد مع لاعب سموحة لتدعيم كوماندوز اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك، مع مؤمن محمد زكي لاعب فريق سموحة لكرة اليد من أجل تدعيم صفوف كوماندوز اليد بالقلعة البيضاء، استعدادًا للموسم الجديد.

وقام اللاعب بالتوقيع على عقود انضمامه للقلعة البيضاء لمدة 3 سنوات خلال الجلسة التي جمعته مع أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على ألعاب الصالات بالقلعة البيضاء.

ودخل مسئولو نادى الزمالك فى مفاوضات مع أبناء النادى، منهم: مجدى أبو المجد وباسم السبكى، تمهيدا للتعاقد مع مدير فنى جديد لقيادة فريق اليد خلال الموسم الجديد.

ويقترب السبكى من القيادة الفنية للفريق بشكل أكبر فى حالة الوصول إلى اتفاق، فى ظل ارتباط أبو المجد بعقد مع منتخب الكويت.