على معلول محتفلا بالدوري: عاد لبيته ومكانه الطبيعى

القاهرة - سامية سيد - علق على معلول لاعب النادي الأهلي على تتويجه مع المارد الأحمر ببطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2022-2023.

وكتب معلول على "انستجرام": "الحمد لله التتويج بلقب الدوري وعودته لبيته ومكانه الطبيعي، مبروك لكل زملائي والجهاز الفني والإدارة ومبروك لكل جماهير النادي الأهلي أنتم السند والداعم لنا دائماً".

وتُوج الأهلي أمس الإثنين رسميًا بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الـ43 في تاريخه، بعدما نجح سيراميكا كليوباترا في الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين.

احتفلت الصفحة الرسمية للأهلى عبر فيس بوك بالنجم التونسى على معلول بعد مساهمته بأكثر عدد من الأهداف فى الموسم الكروى المحلى الحالى الذى حسم الفريق فيه بطولة الدورى أمس الاثنين.

وكتبت صفحة الأهلى: "وى يا على وى.. لاعبنا على معلول الأكثر مساهمة تهديفية مع فريقنا فى الدورى الـ 43 بواقع 7 أهداف و6 تمريرات حاسمة".