شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتسلم درع الدوري في مباراة حرس الحدود الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت رابطة الأندية المصرية المحترفة على تسليم درع الدورى المصرى الأهلى في مباراته مع حرس الحدود والمقرر اقامتها الأسبوع المقبل وتحديد يوم الأربعاء 19 يوليو الجاري.

وكشفت الرابطة في الساعات الأخيرة أنه سيكون من الصعب تسليم النادى الأهلى درع الدورى فى المباراة المقبلة أمام الزمالك المحدد لها مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة.

وأوضح مسئولو الرابطة أن درع الدورى يتواجد فى نادى الزمالك حتى الآن، ولم يتم تسليمه لاتحاد الكرة كى يتم تجهيزه قبل تسليمه للأهلى، لذا سيكون من الصعب تسليم الدرع للأهلى فى مباراة الخميس المقبل.

وحسم الأهلى لقب الدورى المصرى رقم 43 فى تاريخه من خوض 29 مباراة فقط من عمر المسابقة ومع تبقى 5 مباريات له من عمر المسابقة، عقب تتويج فريقه بلقب الدوري المصري بشكل رسمي عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف.

وتتبقى للأهلي 5 مباريات أمام الزمالك والمقاولون العرب وحرس الحدود وبيراميدز والمصري، حيث سيخوض آخر مباراة ضد المصري يوم 26 يوليو الجاري.

وتوج الأهلي بلقب الدوري المصري للموسم الحالي 2022 / 2023 بعد فوز سيراميكا على بيراميدز في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري.