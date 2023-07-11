شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف 2451 مشجعا من جمهور الإسماعيلى مباراتين للسباب الجماعى فى مباراة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قررت ادارة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة تحت اشراف عامر حسين، ايقاف 2451 مشجع من جماهير النادي الاسماعيلي مباراتين، بسبب السباب الجماعي في مباراة الدراويش والداخلية أمس في الجولة ال33 من عمر الدوري .
ويتم تطبيق هذه العقوبة في مباراتي الاسماعيلي والاتحاد باستاد الاسماعيلية في الأسبوع الـ 34 بالدوري، وأول مباراة رسمية للاسماعيلي بالدوري الجديد.
فاز الإسماعيلى على الداخلية بهدف دون مقابل، أحرزه الغانى ياو أنور في الدقيقة الـ8 من عمر المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السويس في الجولة الـ33 لمسابقة الدورى الممتاز ليرتفع رصيد الدراويش إلى 37 نقطة، ويضمن بقاءه بالمسابقة في الموسم المقبل، بينما تجمد رصيد الداخلية عند 32 نقطة .
جاءت أحداث الشوط الأول سريعة وممتعة من جانب الفريقين وضغط لاعبو الداخلية عقب إحراز الإسماعيلى لهدفه الأول فى العشر دقائق الأولى، وأضاع لاعبو الفريق الشرطى العديد من الفرص السهلة أمام مرمى أحمد عادل عبد المنعم حارس الدراويش، فى الوقت الذى حاول فيه لاعبو الأخير استغلال الهجمات المرتدة إلا أن أطلق حكم اللقاء صافرته معلنا نهاية الشوط بتقدم الإسماعيلى بهدف دون مقابل.
وفى الشوط الثانى حاول لاعبو الداخلية إدراك هدف التعادل دون جدوى، بينما مثلت هجمات الإسماعيلى خطورة كبيرة على مرمى عماد السيد حارس مرمى الداخلية وفشل لاعبو الأخير فى استغلال الفرص التى سنحت لهم أمام مرمى المنافس.
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