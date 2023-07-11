شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف 2451 مشجعا من جمهور الإسماعيلى مباراتين للسباب الجماعى فى مباراة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت ادارة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة تحت اشراف عامر حسين، ايقاف 2451 مشجع من جماهير النادي الاسماعيلي مباراتين، بسبب السباب الجماعي في مباراة الدراويش والداخلية أمس في الجولة ال33 من عمر الدوري .

ويتم تطبيق هذه العقوبة في مباراتي الاسماعيلي والاتحاد باستاد الاسماعيلية في الأسبوع الـ 34 بالدوري، وأول مباراة رسمية للاسماعيلي بالدوري الجديد.