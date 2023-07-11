شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات انفرادية لمروان محسن على هامش استعدادات فيوتشر للبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى مروان محسن مهاجم فريق فيوتشر، تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق استعداداً لمواجهة البنك الأهلي، وكان مروان محسن قد غاب عن مباريات فريقه الماضية بسبب إصابته بكسر في عظام الوجه.

ويستعد فيوتشر لمواجهة البنك الأهلي في المباراة التي تجمع الفريقين الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري، وكان فيوتشر قد خسر في المباراة الماضية أمام نادي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 58 نقطة، وذلك بعدما خاض 33 مباراة، حيث فاز فيوتشر فى 15 مباراة وتعادل فى 13 لقاء وخسر 5 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 16 هدفاً آخر.

وكان فيوتشر قد ودع بطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، بعد هزيمته أمام النادي المصري بنتيجة 3/1 بركلات الجزاء الترجيحية، بينما ودع فيوتشر بطولة كأس مصر عقب الهزيمة أمام إنبي بنتيجة 6/5 بركلات الجزاء الترجيحية أيضاً.