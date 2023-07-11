شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسافر السعودية 24 يوليو للمشاركة فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولي نادى الزمالك، على سفر بعثة الفريق الكروى الأول إلى السعودية يوم 24 من شهر يوليو الجارى، من أجل المشاركة في البطولة العربية.

ويبدأ الزمالك مشواره فى البطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسى يوم 28 يوليو، ثم مواجهة الشباب 31 من الشهر ذاته، وأخيرا مواجهة النصر يوم 3 أغسطس.

وتصل قيمة جوائز البطولة العربية للأندية في النسخة الحالية 10 ملايين دولار ما يزيد عن 300 مليون جنيه مصري وفق لما أعلنه الاتحاد العربي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى، المقرر لها الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدورى المصرى.

وتُوج النادى الأهلى، أمس الاثنين، رسميًا بلقب الدورى المصرى الممتاز للمرة الـ43 فى تاريخه، بعدما نجح سيراميكا كليوباترا فى الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف وحيد، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين، وحسم الأهلى جدول ترتيب الدورى المصرى بـ75 نقطة وكان يحتاج إلى نقطتين فقط لإعلان التتويج رسميًا باللقب، وتعثر بيراميدز صاحب المركز الثانى أمام سيراميكا أهدى المارد الأحمر لقب الدورى رقم 43 في تاريخه.