شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل سموحة وإنبى قبل مواجهتهما فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة، تشكيل فريقه أمام إنبى فى المباراة المقرر لها الثامنة والنصف مساء اليوم، فى إطار منافسات الجولة الثلاثة والثلاثين من بطولة الدورى الممتاز.

وجاء تشكيل سموحة أمام إنبى كالتالى.

حراسة المرمى: الهانى سليمان

الدفاع: أحمد حكم، شريف رضا، محمد مغربى، طارق علاء

الوسط: صديق أوجولا، محمود حليمو، حسين فيصل، دكوا دودو، مصطفى سعد ميسى

الهجوم: بنجامين بواتينج

واحتفظ أحمد سامى بخدمات حسام حسن مهاجم الفريق على دكة البدلاء نظرا لعودته بعد غياب لفترة كبيرة بسبب إصابة بكسر فى شظية القدم.

فيما أعلن تامر مصطفي المدير الفني لفريق انبي تشكيل الفريق البترولي الذي جاء كالتالي ..

حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير

الدفاع: على فوزى، مروان داوود، أحمد يوسف، أحمد كالوشا

الوسط: أحمد صبيحة، عبد الرحمن عماد، سيف الخشاب، محمد حمدى، مجدى جرجس

الهجوم: أحمد قفة