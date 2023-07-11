شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ناشئ الاسكواش يتوجه إلى أستراليا الخميس المقبل للمشاركة في بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أشرف حنفي المدير الفني لمنتخب ناشئي الاسكواش، أنه تم تحديد الخميس المقبل موعداً لسفر البعثة المصرية إلى أستراليا للمشاركة في بطولة العالم للناشئين، المقرر إقامتها في أستراليا خلال الفترة بين 18 ألى 29 يوليو الجاري في مدينة سيدني.

وأكد حنفي في تصريحات لـ " الخليج 365"، أن المنتخب يؤدي تدريباته داخل معسكره بشكل جيد استعداداً للبطولة ويرافق اللاعبين رئيس البعثة أحمد حواس والمستشار الفني أشرف حنفي.

وأعلن الاتحاد الدولي للاسكواش، عن جدول منافسات بطولة العالم للناشئين،وجاءت قائمة مصر كالتالي:

أمينة عرفي، فيروز أبو الخير، ملك خفاجي، زينة زين، ندين الحمامي، ونور مجاهد.

وفي منافسات الرجال: محمد زكريا، سلمان خليل، كريم التركي، ياسين شهدي، وعمر صبحي.

وتقام البطولة بمشاركة 245 لاعبا ولاعبة، عبر بطولة الرجال الفردية ، وبطولة السيدات الفردية ، وبطولة الفرق النسائية.

وتحمل البطلة المصرية أمينة عرفي، لقب بطولة العالم لناشئات الاسكواش عن النسخة الماضية.