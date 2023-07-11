أحمد وفيق بعد تتويج الأهلي بالدوري:" كل أسبوعين تلاتة نكسب بطولة أنا زهقت"

الشارقة - اميمة ياسر - مازح الفنان أحمد وفيق، جمهور النادي الأهلي، بعد فوز المارد الأحمر ببطولة الدوري رقم 43.

ونشر وفيق صورة للنادي الأهلي، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، وعلق:"ايه الملل دا، كل أسبوعين تلاتة، نكسب بطولة، ايه الزهق دا".

توج الأهلي بلقب الدوري المصري لموسم 2022-2023 بعد خسارة بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا 1-2، الإثنين في المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري المصري لكرة القدم.

واحتفلت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي باستعادة لقب الدوري المصري، وكتبت عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "ليلة عودة الدوري إلى بيته.. الأهلي بطل الدوري المصري موسم 2022/2023 للمرة الثالثة والأربعين".

وفاز الأهلي بلقب الدوري للمرة 43 في تاريخه، واستعاد الدرع بعد غياب في الموسمين الماضيين والذي توج بهما الزمالك.

وبعد خسارة بيراميدز من سيراميكا كليوباترا توقف رصيده عند النقطة 67 في المركز الثاني بجدول الترتيب وتتبقى له مبارتان فقط، بينما يتصدر الأهلي قمة الدوري برصيد 75 نقطة ولديه 5 مباريات وبفارق 8 نقاط عن بيراميدز.