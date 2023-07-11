منهم تشيلسي.. ٨ أندية إنجليزية تتنافس على ضم إبراهيم عادل

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن تنافس ٨ أندية إنجليزية، للتعاقد مع الدولي المصري إبراهيم عادل، قائد المنتخب الأولمبي.

وذكرت شبكة "90min" البريطانية، أن تشيلسي هو واحد من بين العديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التي تراقب الجناح المصري إبراهيم عادل.

وأضافت الشبكة أن إبراهيم عادل البالغ من العمر 22 عامًا، ينظر إليه منذ فترة طويلة باعتباره أحد ألمع المواهب الشابة في كرة القدم الأفريقية، وتأكد ذلك بعد اختياره أفضل لاعب في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا مؤخرًا.

وأوضحت أن إبراهيم عادل آثار اهتمام العديد من الأندية الأخرى بجانب تشيلسى فى البريميرليج، لعل أبرزها نيوكاسل وبرايتون وبرينتفورد وأستون فيلا ووست هام وبيرنلي وساوثهامبتون.

وأشارت الشبكة إلى أنه فى سبتمبر من العام الماضى، نصح محمد صلاح مسئولي ليفربول بمراقبة إبراهيم عادل لإمكانية التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.