بعد انتهاء إعارته لبيراميدز.. الأهلي يسعى لخطف مصطفى فتحي

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت تقارير صحفية أن الأهلي المصري، أرسل عرضا للتعاون السعودي، لضم لاعب الفريق، مصطفى فتحي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد انتهاء إعارته لنادي بيراميدز .

ووفقاً للحساب الرسمي لموقع "الكاس" فإن النادي الأهلي تواصل مع التعاون السعودي للظفر بخدمات مصطفى فتحي حيث طلب الفريق السعودي الحصول على مليون و400 ألف دولار للاستغناء عن اللاعب الذي أمضى الموسم الماضي معاراً.

توج الأهلي بلقب الدوري المصري لموسم 2022-2023 بعد خسارة بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا 1-2، الإثنين في المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري المصري لكرة القدم.

واحتفلت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي باستعادة لقب الدوري المصري، وكتبت عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "ليلة عودة الدوري إلى بيته.. الأهلي بطل الدوري المصري موسم 2022/2023 للمرة الثالثة والأربعين".

وفاز الأهلي بلقب الدوري للمرة 43 في تاريخه، واستعاد الدرع بعد غياب في الموسمين الماضيين والذي توج بهما الزمالك.

وبعد خسارة بيراميدز من سيراميكا كليوباترا توقف رصيده عند النقطة 67 في المركز الثاني بجدول الترتيب وتتبقى له مبارتان فقط، بينما يتصدر الأهلي قمة الدوري برصيد 75 نقطة ولديه 5 مباريات وبفارق 8 نقاط عن بيراميدز.