أسرار صفقة إمام عاشور.. لماذا يصر الأهلي على ضم نجم الزمالك السابق

ياسر رشاد - القاهرة - اقترب النادي الأهلي من حسم صفقة كبرى بالتعاقد مع إمام عاشور لاعب الزمالك السابق من فريق ميتلاند الدنماركي خلال فترة الانتقالات الصيفية.





وتحرك الأهلي في الأيام الأخيرة بشكل رسمي لضم إمام عاشور من ميتلاند في ظل رغبة السويسري مارسيل كولر في تدعيم خط الوسط خاصة بعد رحيل حمدي فتحي للوكرة القطري.

ويواصل مجلس إدارة النادي الأهلي مفاوضاته مع ميتلاند الدنماركي من أجل حسم الصفقة رسميا في الأيام القادمة، وفقا للتطورات الجديدة فإن إدارة القلعة الحمراء تضع الرتوش الأخيرة على الصفقة.

ومن المتوقع أن يصبح إمام عاشور هو أولى صفقات النادي الأهلي خلال فترة الميركاتو الصيفي، وإذا سارت الأمور كما يخطط لها الأهلي فإن صفقة إمام عاشور ستكون أحد أهم صفقات الأحمر في السنوات الأخيرة لعدة أسباب نستعرضها في السطور التاليو.





موهبة مختلفة في خط الوسط



لاشك أن إمام عاشور يعتبر أحد أبرز المواهب في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة، وكانت موهبته و إمكانياته الفنية سببًا رئيسيًا في انضمامه للزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2019 قادمًا من غزل المحلة.

كما أن انضمامه بعد ذلك إلى فريق ميتلاند الدنماركي نتيجة تألقه و تطوره، و تصريحات ل هافيد جاكوبسن المتحدث الرسمي لنادي ميتلاند وقت إتمام الصفقة خير دليل على ذلك.



"النادي كان يريد التعاقد مع لاعب خط وسط يناسب الخصائص الكلاسيكية لفريق ميتلاند، وتمكنا من الحصول على إمام عاشور والذي ينصف كلاعب خط وسط قوي وديناميكي"، كانت هذه تصريحات جاكوبسن والتي أوضح خلالها سبب تعاقد ميتلاند مع إمام عاشور.

وبالنظر إلى أسباب تعاقد الأهلي مع إمام عاشور سنكتشف أن اللاعب سيمثل إضافات فنية جديدة ومختلفة لفريق السويسري مارسيل كولر والذي طلب التعاقد مع لاعب خط وسط هجومي “رقم8” من أجل تعويض رحيل حمدي فتحي.

المدرب السويسري يعتمد على طريقة 4-3-3 منذ بداية مشواره مع النادي الأهلي، وهذه الطريقة تحتاج على الأقل إلى لاعب خط وسط يمتلك المرونة والقدرات الهجومية المختلفة التي تمكنه من ربط الخطوط وتحقيق التأثير المطلوب بين خطوط المنافس.

وهذه الخصائص تنطبق على إمام عاشور الذي يمتلك سرعات كبيرة، ويجيد التحرك بالكرة وبدون الكرة كما أن تمريراته المباشرة وتسديداته القوية كان لها تأثير واضح على أسلوب لعب الزمالك في المواسم الأخيرة.

الإحصائيات تقول أن إمام عاشور ساهم في 26 هدفًا بتسجيله 15 هدفًا وصناعته 11 آخرين خلال 102 مباراة، تبدو هذه الأرقام سيئة اذا كان يلعب إمام في الثلاثي الأمامي لكن اللاعب كان يتواجد باستمرار في خط الوسط رغم إجادته اللعب كجناح أيمن.

هذه ميزة إضافية يمكن أن نسلط عليها الضوء عندما نتحدث عن مميزات صفقة إمام عاشور للنادي الأهلي، فاللاعب البالغ من العمر 25 عامًا يجيد اللعب كجناح وظهير أيمن، وهذه المرونة يمكن أن ستمنح كولر مزيدًا من الحلول عند التفكير في تشكيل فريقه.



السن المثالي للاعب كرة القدم

يبلغ إمام عاشور من العمر 25 عامًا، وتمكن من خوض 102 مباراة في جميع المسابقات مع الزمالك.

ووفقًا لدراسة نشرها سيفي دندر أستاذ الاقتصاد بجماعة رادفور فإن لاعب كرة القدم سيصل إلى ذروة التألق في الفترة ما بين 25 - 27 عامًا، وبناء على ذلك فإن وصول إمام عاشور إلى أعلى درجات التألق يعد شيئًا متوقعًا خاصة أن الأهلي يمتلك كل المقومات التي يمكن أن تساعد اللاعب نفسه على الاستمرار في التطور والتألق.





لاعب دولي في منتخب مصر

تمكن إمام عاشور من أن يصبح لاعبًا دوليًا بعد فرض موهبته بقوة، وحصل على إقناع الثنائي البرتغالي كارلوس كيروش و روي فيتوريا، وخاض اللاعب حتى الآن 11 مباراة دولية مع منتخب مصر.

ولاشك أن زيادة عدد اللاعبين الدوليين سيمنح الأهلي مزيدًا من القوة التسويقية والفنية، وسيعزز فرص الفريق في المنافسة على كل البطولات في الموسم القادم.

وتعاقد الأهلي مع لاعب دولي سيضمن له تعزيز جودته الفنية و ضم لاعب على أعلى مستوى في مركز يحتاج للتدعيم، وهو بالطبع مركز خط الوسط المساند خاصة بعد رحيل حمدي فتحي للوكرة القطري.

