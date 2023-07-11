شيتوس لـ إبراهيم عادل: الاحتراف سيجعل لك مكانة أخري

ياسر رشاد - القاهرة - قدم المدرب العام للمنتخب الوطني الأولمبي وائل رياض شيتوس، نصيحة لقائد الفراعنة إبراهيم عادل، عقب التألق الكبير له خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام.

ونجح عادل في قيادة المنتخب الأولمبي في التأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

تصريحات شيتوس

تحدث شيتوس فى تصريحات عبر برنامج "فى الملعب وأنت سايق" مع الإعلامي إبراهيم فايق:" لدي نصيحة لـ إبراهيم عادل بالاحتراف الخارجي، الاحتراف ثم الاحتراف، لا يفكر سوي فى ذلك، فلديه إمكانيات رائعة تستطيع أن تجعله فى مكانة كبيرة".

وتابع شيتوس:" قائد المنتخب الأولمبي لديه نجاحات كبيرة مع المنتخب، كما أنه كان متواجدًا فى الأولمبياد الماضية، ليس غريبة عليه، بل الأن أصبح لاعب يملك العديد من الخبرات.

وأضاف:" منتخبنا الأولمبي يمتلك العديد من العناصر المميزة، كما أننا نثق في إمكانياتهم لتقديم شئ يشرف الكرة المصرية فى الأولمبياد".

في سياق متصل، أكد شيتوس أنه سعيد بالنجاحات التي حققها مع المنتخب الأولمبي خلال الفترة الماضية، حيث تواجد مع جهاز ميكالي الحالي وشوقي غريب السابق.

قال وائل شيتوس:" بالطبع لدي فرحة بالنجاحات التي حققتها مع المنتخب الأولمبي، والحمد لله على التأهل لأولمبياد باريس".

وأضاف:"اقتربنا للغاية من التتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام، لكننا سعداء بما وصلنا له".

وأكمل:" هناك مدربين تم عرض عليه تدريب الفراعنة لكنهم رفضوا الأمر، وذلك بسبب أن الجيل الحالي غير معروف كلاعبين والأمور كانت غير واضحة ، بالإضافة إلى أن من قال أنا مستقر فى النادي الذي أقوم بتدريبه، لهذا الأمر مهمة ميكالي كانت صعبة للغاية".

وتابع:" روجيرو ميكالي مهمته كانت صعبة منذ البداية، لكنه شخص رائع ويرغب فى تحقيق النجاحات باستمرار".

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني الأولمبي نجح في التأهل لدورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024، بعدما وصل لنهائي الكان أمام المغرب ولكن خسر اللقب بهدفين مقابل هدف.