زوران يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمباراة المقاولون في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري القائمة الرسيمة لزعيم الثغر استعدادا لمواجهة المقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز للموسم الرياضي الحالي 2022-2023.

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يستضيف الاتحاد السكندري نظيره المقاولون العرب على إستاد الإسكندرية غدا الأربعاء في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

قائمة الاتحاد السكندري لمباراة المقاولون العرب

في مركز حراسة المرمى: عمرو خليل ، صبحي سليمان.

فيةخط الدفاع: مصطفى إبراهيم ، محمد الصالح ،أحمد بهاء ،السيد سالم ، صبري رحيل.

في خط الوسط: محمود عبدالعزيز ، حيث إسلام عبدالنعيم ،محمد فارس ، ناصر ناصر ، محمد محمود ، مورو ساليفو ، عبدالغني محمد ، فوزي الحناوي ، إبراهيم حسن ، عموري ، أحمد عيد.

في خط الهجوم: أوستن اموتو ، مابولولو ، أحمد حامدين.

ويحتل الفريق الكروي بنادي الاتحاد السكندري المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد ٤٢ نقطة، بينما يتواجد المقاولون العرب في المركز الـسادس برصيد ٤٣ نقطة .

