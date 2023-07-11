وليد سليمان يؤازر لاعبي الأهلي قبل القمة

ياسر رشاد - القاهرة - تواجد وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المعتزل ، في مران النادي المسائي اليوم الثلاثاء ، استعدادًا لملاقاة الزمالك المقبلة في لقاء القمة المقرر إقامته مساء بعد غد الخميس على ملعب القاهرة الدولي لحساب الدور الثاني من المسابقة.





وحرص لاعب الأهلي المعتزل على دعم اللاعبين قبل قمة الدوري ، بعد حسم الأهلي اللقب المحلي للمرة 43 في تاريخه مستفيدًا من خسارة بيراميدز بالأمس أمام سيراميكا كليوباترا بثنائية لهدف.

قمة الدوري ..

ويستضيف ستاد القاهرة في تمام الثامنة والنصف مساء بعد غد الخميس مواجهة قمة الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك.

ويخوض الأهلي اللقاء معتليًا صدارة ترتيب المنافسات ، بينما يحل الزمالك المتوج باللقب آخر موسمين ثالثًا بعد تذبذب الأداء خلال الموسم الجاري.

ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الفضائي الحصري للمواجهات المحلية المصرية على صعيدي الأندية والمنتخبات.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على نظيره الاتحاد السكندري بهدفين من دون رد، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مؤجلات الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري الممتاز.

وخاض الأهلي المواجهة بتشكيل ضم كل من ..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج وأحمد قندوسي ومحمد فخري وحسين الشحات وبيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود كهربا.

وجاء على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأحمد عبد القادر ومحمد شريف ومروان عطية ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر.