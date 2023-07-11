أحمد خالد حمد: مستعدون لمواجهة نوروز العراقي ونطمح في الثلاث نقاط

ياسر رشاد - القاهرة - أكد اللاعب أحمد خالد حمد الظهير الأيمن لنادي الطلبة العراقي على جاهزية الفريق لمواجهة نادي نوروز العراقي السبت المقبل 15 يوليو 2023 ضمن مباريات الدوري العراقي الممتاز الأسبوع الـ 37 في مباراة الإياب بينهما بعدما تعادلا في مباراة الذهاب بتعادل إيجابي 1-1.

وأشار اللاعب أحمد خالد حمد بأن المباراة ستقام على ملعب الشعب الدولي مؤكدًا بأن الفريق يطمح في تحقيق ثلاث نقاط في الدوري الممتاز، وأوضح بأن نتيجة آخر 4 لقاءات جمعت بين نادي الطلبة ونادي نوروز كانت نتائجهم المعادلة في مباراة وفوز مباراة واحة وتلقى نادي الطلبة هزيمتين من نادي نوروز لكي يسعى الفريق إلى الفوز في هذه المباراة.

يذكر أن اللاعب أحمد خالد حمد يلعب كظهير أيمن لنادي الطلبة العراقي وكانت بدايته الكروية مع نادي الكرخ الرياض في عام 2015 وبعد ذلك انتقل إلى نادي الطلبة عام 2016 لم يمر سوى عام واحد وانتقل حمد إلى فريق النفط العراقي وفي عام 2018 انتقل إلى فريق زاخو بالعراق وبعد ذلك انتقل إلى فريق نفط ميسان ومكث به لمدة عامين وفي عام 2022 عاد مجددًا إلى نادي الطلبة العراقي.