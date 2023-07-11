خالد عيد يكشف موقف غزل المحلة في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - شدد خالد عيد، المدير الفني لفريق غزل المحلة، على أن لقاء حرس الحدود، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، سيكون حاسم وصعب من أجل بقاء الفريق فى المسابقة خلال الموسم الجديد.

وتحدث مدرب غزل المحلة في تصريحات تلفزيونية، حيث قال:" بالأمس غزل المحلة كان الأقرب له الفوز أمام البنك الأهلي، كما كنا قريبين من تحقيق الانتصار".

وأضاف:"أتيح لنا أكثر من فرصة، ولكن الحمدلله راضيين عن النتيجة، وأتمني التوفيق خلال مباراة حرس الحدود الأخيرة".

بينما علق على موقف الفريق في البقاء بالدوري، حيث قال:" بالتأكيد لدينا فرصة بإذن الله من أجل البقاء فى مسابقة الدوري خلال الموسم المقبل".

وأختتم خالد عيد تصريحاته:" أتوجه بالشكر للجماهير على المساندة الكبيرة خلال الفترة الماضية، حتي ف مباراة البنك الأهلي أمس، كان الجميع يساند الفريق، أتمني ان شاء الله تحقيق الهدف.

الجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة حقق التعادل السلبي أمام البنك الأهلي، ويتبقي له مباراة واحدة فى الدوري أمام حرس الحدود.