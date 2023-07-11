شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعود للتتويج بالدوري المصري بعد غياب 1205 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد الأهلي بطولته المفضلة من جديد بعد غياب دام موسمين، محققا لقب الدوري المصري للمرة الـ43 في تاريخه عن جدارة واستحقاق.

وحسم الزمالك لقب الدوري المصري في الموسمين الماضيين، حيث حل الأهلي وصيفا في 2020-2021، وثالثا في الموسم الماضي.

وكان التتويج الأخير للأهلي بلقب الدوري المصري في 18 سبتمبر 2020، عندما فاز بلقب الدوري المصري لموسم 2019-2020..وعاد الأهلي للتتويج بلقب الدوري المصري بعد 1025 أيام، منذ تاريخ تتويجه الأخير بالمسابقة.

وقبل نهاية مبارياته الخمسة المتبقية في الدوري يتربع الأهلى على عرش صدارة أندية الدوري برصيد 75 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة حقق الفوز فى 23 مباراة، وتعادل فى 6 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ54 هدفا، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً، حيث اهتزت شباكه بـ7 أهداف فقط.

وحصد الزمالك درع الدوري المصري موسمي 2020-2021 و2021-2022، متفوقا على الأهلي، ليصل برصيد ألقابه في المسابقة إلى الرقم 14.