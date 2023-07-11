مصر تحرز فضية تتابع الشابات ببطولة العالم للخماسى الحديث بالإسكندرية

القاهرة - سامية سيد - حقق الثنائي المصري سارة عمرو وفريدة أبو هاشم الميدالية الفضية بمسابقة تتابع الفرق شابات ببطولة العالم للخماسي الحديث تحت 17 عامًا والتي تستضيفها الإسكندرية خلال الفترة من 12 يوليو وحتي 17 من الشهر ذاته.

وتوج الثنائي المصري بالميدالية الفضية برصيد 1507 نقطة ، فيما أحرز الثنائي الألماني الميدالية الذهبية برصيد 1511 نقطة ، وحقق ثنائي منتخب إيطاليا الميدالية البرونزية برصيد 1448 نقطة.

وتقام الآن منافسات تتابع الشباب بمشاركة الفريق المصري الذي يضم محمد حاتم وأسامة مدحت. وانطلقت البطولة اليوم بمنافسات تتابع الفرق للفتيات والبنين.

ويتكون فريق الشباب من محمد حاتم وأسامة مدحت، فيما يضم فريق الشابات فريدة أبو هاشم وسارة عمرو. وتضم البطولة منافسات فردي البنين وفردي البنات وتتابع الفرق والتتابع المختلط.

وتشارك في بطولة العالم 35 دولة وهي: البرازيل، بوركينافاسو، كندا، الصين، تايوان، التشيك، إستونيا، فرنسا، جامبيا، جورجيا، ألمانيا، بريطانيا، إيطاليا، جواتيمالا، المجر، اليابان، كازاخستان، كوريا الجنوبية، الكويت، المكسيك، مولودفا، بولندا، البرتغال، صربيا، جنوب إفريقيا، إسبانيا، سويسرا، سوريا، تركيا، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، أوزبكستان، فنزويلا، الهند، بالإضافة إلى مصر.