شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يفاضل بين شريف وكهربا لقيادة هجوم الأهلى أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى بين الثنائى محمد شريف ومحمود كهربا لاعبا الفريق لاختيار أحدهم لقيادة خط هجوم المارد الأحمر في مباراة الزمالك القادمة بالدوري.

ويمر محمد شريف بمرحلة من الصيام التهديفى في مباريات الاهلى الأخيرة ولكن يملك سجل تهديفى مميز في مباريات القمة يدفع كولر للإستعانة به لهز شباك الفارس الأبيض.

وعلى نفس الوتيرة يعيش محمود كهربا أفضل فتراته الكروية مع الاهلى منذ رفع الإيقاف فهو يسجل ويصنع وساهم في تتويج المارد الأحمر بخمسة ألقاب هذا الموسم.

توج الأهلي بلقب الدوري المصري لموسم 2022-2023 بعد خسارة بيراميدز أمام سيراميكا 1-2، في المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري المصري لكرة القدم.

يستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل على استاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.