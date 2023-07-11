شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الاندية توافق على نقل مباراة المحلة والحدود لاستاد برج العرب لحضور الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت رابطة الاندية المحترفة على طلب مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة أسامة خليل بنقل مباراة الفريق المقبلة أمام حرس الحدود فى الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز الى ستاد برج العرب بدلا من ستاد المكس بالإسكندرية وذلك من أجل حضور الجمهور اللقاء.

ويلاقى فريق غزل المحلة نظيره حرس الحدود ضمن مباريات الجولة الـ34 و الأخيرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز حيث تقام على ستاد برج العرب بالإسكندرية يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الثامنة و النصف مساء .

ومن المقرر آن يقام فى ذلك التوقيت ثلاث مواجهات أخرى حيث يواجه أسوان نظيره الداخلية و يلتقى البنك الاهلى مع فيوتشر و بيراميدز أمام طلائع الجيش .