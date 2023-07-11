شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتقدم على إنبى 2-1 فى الشوط الأول ضمن الجولة الـ33 من الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق سموحة في التقدم على نظيره إنبي بهدفين مقابل هدف في الشوط الأول، في المباراة التي تجمعهما فى إطار منافسات الجولة الثلاثة والثلاثين من بطولة الدورى الممتاز. أحرز هدفي سموحة كل من صديق كالابا ومصطفى سعد، فيما أحرز هدف انبي أحمد أمين قفه. وجاء تشكيل سموحة أمام إنبى كالتالى: حراسة المرمى: الهانى سليمان. الدفاع: أحمد حكم، شريف رضا، محمد مغربى، طارق علاء. الوسط: صديق أوجولا، محمود حليمو، حسين فيصل، دكوا دودو، مصطفى سعد ميسى. الهجوم: بنجامين بواتينج. واحتفظ أحمد سامى بخدمات حسام حسن مهاجم الفريق على دكة البدلاء نظرا لعودته بعد غياب لفترة كبيرة بسبب إصابة بكسر فى شظية القدم. فيما أعلن تامر مصطفي المدير الفني لفريق انبي تشكيل الفريق البترولي الذي جاء كالتالي: حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير. الدفاع: على فوزى، مروان داوود، أحمد يوسف، أحمد كالوشا. الوسط: أحمد صبيحة، عبد الرحمن عماد، سيف الخشاب، محمد حمدى، مجدى جرجس. الهجوم: أحمد قفة. ويحتل فريق سموحة المركز الثالث عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة، فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 12 لقاء وتلقى الهزيمة فى 12 مواجهة، وسجل لاعبوه 33 هدفاً واستقبلت شباكهم 42.

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