شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخوض مرانه الأول استعدادًا لمواجهة الزمالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، الثلاثاء، على ملعب مختار التتش استعدادا لمباراة القمة أمام الزمالك الخميس المقبل باستاد القاهرة، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والثلاثين من عمر الدوري المصري، حيث تدرب الفريق الأحمر اليوم وغدا قبل الدخول فى معسكر مغلق بأحد الفنادق استعدادا لخوض مباراة القمة.

وعقد مارسيل كولر محاضرة بالفيديو مع لاعبيه قبل بداية مران الأهلي اليوم، لشرح بعض الأمور الفنية والتكتيكية الخاصة بخطة مباراة القمة وشرح أسلوب لعب الزمالك والتكليفات الخاصة بكل لاعب، وتحديد البرنامج التدريبي والأحمال البدنية التي سيؤديها لاعبي الفريق الأحمر خلال اليومين اللذين يسبقان خوض الديربي المنتظر.

فرض جهاز الكرة بالنادى الأهلى حظراً إعلامياً على لاعبى فريقه قبل مواجهة الزمالك المقرر لها الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري، وطالب الجهاز الفنى لاعبيه بالابتعاد عن وسائل الإعلام الفترة المقبلة لحين عبور مباراة القمة التى تحظى بأهمية خاصة داخل القلعة الحمراء، لاسيما أن الاهلي يريد الفوز بها للاحتفال بتتويجه بطلا للدوري رقم 43 في تاريخه

حسم الأهلي لقب الدوري المصري رقم 43 في تاريخه من خوض 29 مباراة فقط من عمر المسابقة ومع تبقي 5 مباريات له من عمر المسابقة، عقب تتويج فريقه بلقب الدوري المصري بشكل رسمي عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف.

وتتبقى للأهلي 5 مباريات أمام الزمالك والمقاولون العرب وحرس الحدود وبيراميدز والمصري، حيث سيخوض آخر مباراة ضد المصري يوم 26 يوليو الجاري.