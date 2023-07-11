شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 11/7/2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 11/7/2024 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها الأهلي ينهى أزمة ديانج بعد تسديد غرامة الـ220 ألف دولار للفيفا، مفاضلة بين البنا ونور الدين لإدارة قمة الأهلى والزمالك.. وعادل يقترب من الـVAR، وبيراميدز يعلن فى بيان رسمى استمرار الاستثمار فى مصر بعد تحقيق العدالة.

الأهلي ينهى أزمة ديانج بعد تسديد غرامة الـ220 ألف دولار للفيفا

أنهى النادى الأهلى أزمة المالي آليو ديانج لاعب الفريق التي اُثيرت اليومين الماضيين

استقرت رابطة الأندية المصرية المحترفة على تسليم درع الدوري الأهلى في مباراته مع حرس الحدود والمقرر اقامتها الأسبوع المقبل وتحديد يوم الأربعاء 19 يوليو الجاري.

الزمالك يسافر السعودية 24 يوليو للمشاركة فى البطولة العربية

استقر مسئولي نادى الزمالك، على سفر بعثة الفريق الكروى الأول إلى السعودية يوم 24 من شهر يوليو الجارى، من أجل المشاركة في البطولة العربية.

بيراميدز يعلن فى بيان رسمى استمرار الاستثمار فى مصر بعد تحقيق العدالة