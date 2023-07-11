شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المرشحين لانتخابات مجلس إدارة الإسماعيلى.. 3 متنافسين على الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق النادى الإسماعيلي اليوم الثلاثاء باب تلقى أوراق الترشح لانتخابات مجلس إدارة جديد، والذي بدأ مساء الأربعاء الماضى واستمر حتى الثامنة مساء اليوم.

وتقدم 30 شخصا للترشيح على مجلس إدارة نادى الإسماعيلى الذى سيتكون من "رئيس+ نائب + أمين صندوق + 4 أعضاء + عضو تحت السن".

والمرشحون هم:

منصب رئيس النادي:

١ _ نصر أبو الحسن

٢ _ علي غيط

٣ _ سليمان أبو عريضة

منصب نائب رئيس النادى:

١ _ عمرو زكي

٢ _ فرج عمران سالم عمران

٣ _ أشرف محمد حلمي (أشرف عمارة)

منصب أمين صندوق النادي:

١ _ مصطفى شلة

٢ _ محمد أميرو درويش

٣ _ علي عبدالله عبادي

٤ _ أشرف أحمد عبد اللطيف

منصب عضوية مجلس الإدارة:

١ _ حمد حسن عيد حمد

٢ _ محسن عبد المسيح

٣ _ أسامة محمد محمد السيد

٤ _ محمد نبيل النجدي

٥ _ سماح عرفة يوسف

٦ _ كمال حمودة كمال

٧ _ أحمد محمد عبد السميع

٨ _ محسن حنفي ابو الحسن

٩ _ محمد ابراهيم محمود احمد

١٠ _ وليد احمد فؤاد

١١ _ شوقي عوض عبد العزيز

١٢ _ احمد جمال فهيم

١٣ _ محمد السيد محمد محمد

١٤ _ احمد محمد عبد الرحمن

منصب عضو مجلس إدارة ( تحت السن ):

١_ أيمن محمد أحمد هاشم

٢_ محمد جمال عبد المنعم

٣ _ محمد عبد العال احمد عفيفي

٤ _ عمرو عادل السيد علي الطنطاوي

٥ _ حسام عبد البديع كامل

٦ _ إبراهيم محمد مدبولي

وأعلن مسئولو الإسماعيلي، رسميًا، عن إجراء الانتخابات الشرعية 19 أغسطس المقبل، لاختيار مجلس جديد لتولي مهام النادي لمدة 4 سنوات مقبلة، لإضفاء الاستقرار والهدوء على جنباته وانتشاله من المشاكل والأزمات التي يعيشها خلال الوقت الراهن.